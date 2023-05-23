ما سر جماعة القربان التي تنتحر بالقرعة في ذي قار

وطنا اليوم:أصبحت “جماعة القربان” أحدث مجموعة دينية تتعرض للملاحقة في العراق، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية اعتقال عدد من أعضائها بتهمة “الانحراف”.

وقال بيان لوكالة الاستخبارات الاتحادية العراقي، الجمعة إن الاعتقال نفذ وفقا “لتوجيهات وزير الداخلية بما يتعلق بمتابعة الحركات والجماعات المنحرفة”، مضيفا أن القوات الأمنية ألقت القبض على أربعة أشخاص من “جماعة القربان” في قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

ولم يوضح البيان أسباب وصف المجموعة بالـ”منحرفة”، لكن وسائل إعلام عراقية وعربية ذكرت أن الجماعة تسمي نفسها “القربان” نسبة إلى “قيام أفرادها بالانتحار” قربانا إلى “الإمام علي”. ورغم مؤشرات إلى أن الجماعة تؤله الإمام علي، فإن مطلعين على شؤونها ينفون حصول حالات انتحار داخلها.

وقال موقع “ناس نيوز” المحلي إن الجماعة تتخذ من موكب (خيمة دينية) في محافظة ذي قار مركزا لها، وإن أفرادها يغالون في تعظيم علي بن أبي طالب إلى درجة العبادة.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن “الجماعة تقدم القرابين (البشرية) من خلال اختيار أحدهم ليكون قربانا من خلال إقدامه على الانتحار خلال كرنفال ديني”، ويضيف أن الاختيار “يتم عن طريق القرعة”.

وتقول صحيفة العالم الجديد إن الجماعة تلقت تعاليم معتقدها من خلال “الاحتكاك بمجموعة دينية تعتنق المبدأ ذاته داخل إيران”، وتضيف أن السلطات في العراق تشك بامتلاك الجماعة أسلحة وأعتدة “لمواجهة أي عملية تصد لهم”.

ما هي جماعة القربان؟

بمجرد البحث عن الجماعة في أي من محركات البحث أو في مواقع التواصل الاجتماعي، ستشاهد مئات مقاطع الفيديو والأخبار التي تصفهم بأنهم “مجموعة مرعبة” وغيرها من الأوصاف الأخرى.

يقول شقيق أحد أفراد الجماعة، إن المعلومات التي تتحدث عن طلب الجماعة من أفرادها الانتحار هي معلومات غير دقيقة.

ويضيف الشخص، الذي طلب الإشارة إليه باسم مستعار (علي) حفاظا على سلامته الشخصية، إن الجماعة هي جزء من حركة قديمة تسمى “علي اللاهية” أو اختصارا “علاهية”، وهم المؤمنون بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، أقدس أئمة المسلمين الشيعة وأحد أقدس الشخصيات في الدين الإسلامي.

ويقول “علي” إن شقيقه اختفى من المدينة بعد حملة الاعتقالات التي تعرض لها زملاؤه.

ويضيف أن “المجموعة تلتقي في مواكب (الشور) للعزاء، وهم شباب منخفضو التعليم والدخل”.

ومواكب الشور هي مواكب عزاء شيعية يقوم المنشدون فيها بترديد الأناشيد (اللطميات) الدينية بإيقاع سريع ويتابعه الحاضرون (المعزون) بلطم الوجوه والصدور بعنف.

ويضيف أن أتباع هذه المجموعة لهم حركات مميزة، واعتقادات تتمحور كلها حول ألوهية علي.

وشارك تسجيلات منشورة على موقع يوتيوب لعدد من الشباب وهم ينشدون أناشيد تعبدية لعلي بن أبي طالب.

لكنه ينفي بشدة أن تكون المجموعة تروج للانتحار، ويقول إن التقارير التي تشير إلى ذلك “كاذبة جملة وتفصيلا”.

ويقول أحمد غالب، وهو صحفي وناشط في مجال الحريات الدينية من الناصرية إن “عباد الإمام علي موجودون فعلا، لكن ليس بأعداد كبيرة”.

ويضيف غالب إن “التعليمات الصوفية تشكل العمود الفقري لعقيدة جماعة القربان”، لكنه يقول إن “الجماعة ليست جماعة بالمعنى الديني، وأن تسمية القربان أسيء فهمها بشكل كبير”.

وينفي كثير من أبناء المحافظة وجود جماعة بهذا الاسم فيها.

ويمتلك غالب علاقات، بحكم نشاطه وارتباطاته الاجتماعية، مع عديد من “العلاهية”.

وبحسب غالب فإن تسمية “القربان” تعود إلى “حمدان الشاكري” وهو شخصية معروفة في الأوساط الدينية في المحافظة، قتل كما يعتقد بحادث سير خلال ممارسته شعائر زيارة الإمام علي بن موسى الرضا في إيران.

وتعمد الجماعة، وفقا لغالب، إلى المسير إلى إيران كل عام لأداء شعائر هذه الزيارة، لكن من غير الواضح إن كان الشاكري، الذي يسمى حاليا بالقربان، نسبة إلى وفاته خلال ممارسته الشعيرة، أحد أعضاء الجماعة.

بعدها، يقول غالب، دأبت الجماعة على إطلاق لقب “القربان” على كل من يتوفى من أفرادها.

يؤكد غالب إن كل اتصالاته وتحقيقاته لم تقده إلى اسم أي شخص انتحر من أفراد تلك الجماعة.

ويضيف أن “أغلب أفراد الجماعات العلاهية هم من الفقراء وسكنة العشوائيات من غير المتعلمين”، مؤكدا أن “ملاحقتهم بتهم تتعلق بعقائدهم أمر مقلق للغاية وغير دستوري”.

ويضيف “كما أن الإشارة إلى كونهم يمتلكون أسلحة قد تكون تمهيدا لإجراءات عنيفة ودموية ضدهم”.

ويشارك عدد من نشطاء المحافظة، المعروفة بتحديها للسلطات الحكومة الأحزاب النافذة خلال الأعوام الماضية، الرأي نفسه.