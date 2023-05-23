حرب كبيرة تنتظر المنطقة..الاحتلال يحذر نصرالله من خطأ يقترب

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي إن أمين عام حزب الله حسن نصرالله يقترب من ارتكاب خطأ قد يدفع المنطقة إلى حرب كبيرة.

وقال اهارون هاليفا، في مؤتمر استضافه معهد السياسة والاستراتيجية بجامعة ريخمان في هرتسليا، “إن فرص حدوث تصعيد يمكن أن يؤدى إلى حرب ليست منخفضة وإن التصعيد الذي حدث في الأسابيع الأخيرة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ربما لم ينته بالنسبة لحسن نصر الله”، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في موقعها الإلكتروني.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من دعوة حزب الله لوسائل إعلام لتغطية تدريب كبير يحاكي حربا مع إسرائيل.

وأضاف هاليفا أن الطريقة للتعامل مع هذا التهديد تكون “استخدام القوة بطريقة مدروسة ومحسوبة بينما يتم تقوية التحالفات في المنطقة”.

وتابع هاليفا أيضا أن “إيران تشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل” وأن “المواجهة أصبحت مباشرة”.

وأعرب عن تقديره بأن إيران لم تتخذ قرارا بعد بصنع أسلحة نووية “ولكن هناك استعداد لليوم الذي يتخذ فيه المرشد الأعلى أو خليفته مثل هذا القرار”.

يُذكر أن إسرائيل هددت مرارا بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي على ضوء تصريحات مسؤولي طهران بمحو إسرائيل من الوجود.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أعلن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي “بصفتي ممثلا للشعب الإيراني، أعلن صراحة أن إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، وليس لها مكان في عقيدتنا”.