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من هي المصرفية اللبنانية الجميلة التي استدعاها القضاء الفرنسي؟

منذ 6 ثواني
من هي المصرفية اللبنانية الجميلة التي استدعاها القضاء الفرنسي؟

 

وطنا اليوم –  استدعى القضاء الفرنسي مساعدة حاكم مصرف لبنان المركزي ماريان الحويك وشقيقه رجا في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في مزاعم اختلاس وغسل أموال بحق رياض سلامة. أخبار ذات صلة مخاوف من تداعيات قرار القضاء الفرنسي إيقاف حاكم مصرف لبنان بعد مذكرة التوقيف الفرنسية.. ماذا ينتظر حاكم مصرف لبنان؟ يواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى بزعم اختلاس مئات الملايين من الأموال من المصرف المركزي. وينفي الأخوان ارتكاب أي

قال مصدر مقرب في مقابلة مع رويترز إن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لرجا في 31 مايو والحويك في 13 يونيو. وأكد مصدر قضائي لبناني لرويترز أن القضاء اللبناني تلقى أوامر الاستدعاء ويعمل على تسليمهما. أصدرت فرنسا الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق سلامة (72 عاما) بعد أن امتنع عن حضور جلسة الاستماع الخاصة به في باريس. وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقا نشرة حمراء.


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