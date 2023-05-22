التربية تعلن عن شواغر مديري المدارس ومساعديهم

وطنا اليوم:طلبت وزارة التربية والتعليم من مديرياتها التعميم عن شواغر مديري المدارس ومساعديهم، وذلك استعدادا لاستقبال العام الدراسي 2023/2024.

وبينت الوزارة أن التعميم جاء لعقد امتحان الكفايات الوظيفية للمساعدين والورشة التقييمية للمديرين، على أن يتم اعتماد التقارير السنوية لعامي 2021 و2022.

ودعت الوزارة مديرياتها إلى إرسال كشف بأسماء المتقدمين للشواغر إلى قسم الكادر في إدارة الموارد البشرية خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ اليوم، منوهة بأن طلبات المتقدمين قبل تاريخ اليوم تعتبر ملغاة.

وأكدت على مديرياتها أنه “وفي حال توفر شاغر يتم تعبئته من المخزون المتوافر لديكم حتى بداية العام الدراسي 2023/2024”.

** شروط

واشترطت الوزارة على المتقدم للشواغر ألا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعة الأولى (البكالوريوس)، وأن يكون لديه مؤهل تربوي بعد البكالوريوس لا تقل الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة.

وأضافت أنه يجب أن يكون لديه خبرة في مجال التعليم في الوزارة مدتها لا تقل عن 5 سنوات فعلية، ويشترط للمتقدم لوظيفة مدير مدرسة أن يكون قد عمل كمساعد مدير سنة دراسية واحدة على الأقل في الوزارة أو مكلفا كمدير مدرسة لمدة عام دراسي.

وأكدت على ألّا تقل درجة المتقدم عن الدرجة السادسة للمتقدم لشاغر مساعد مدير مدرسة، وألّا تقل عن الدرجة الخامسة للمتقدم لشاغر مدير مدرسة.

كما اشترطت أن ألا يقل تقديره في التقرير السنوي عن “جيد جدا” في آخر سنتين للعامين 2021-2022، ولا تعتمد سنة تقديم الطلب، وأن يخلو ملفه من أي إجراءات تأديبية سارية المفعول عند تقديم الطلب.

وطلبت من المتقدم إرفاق الطلب مختوما حسب الأصول من مدير المدرسة إضافة إلى صورة عن كشف راتب وصورة عن المؤهل العلمي بعد البكالوريوس (ماجستير أو دكتوراة)، وتسليمه إلى قسم شؤون الموظفين، علما بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم 4 حزيران المقبل