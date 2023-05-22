اجتماع استثنائي في جدة بطلب أردني وفلسطيني

وطنا اليوم:سيعقد اجتماع استثنائي في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم الأربعاء المقبل، بناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية. وسيكون الاجتماع مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة.

وسيتم مناقشة التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، نتيجة الاقتحامات المتواصلة التي تقوم بها شرطة الاحتلال الإسرائيلية والاعتداء على المصلين والحرم.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار التحركات العربية والإسلامية والدولية لوقف هذه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتبر انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها