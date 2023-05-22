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منظمة الصحة العالمية تحذر: الوباء القادم قد يحدث قريبا

منذ ساعتين
منظمة الصحة العالمية تحذر: الوباء القادم قد يحدث قريبا

وطنا اليوم:حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وقال في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة: “لا يمكننا تأجيل هذا”، محذرا من أن الوباء القادم “من المرجح أن يحدث قريبا”.
وأضاف: “إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟”.
ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر عشرة أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية.
كما سيتطرق اجتماع مهم هذا الأسبوع لقضية الأوبئة، بحسب وكالة رويترز.


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