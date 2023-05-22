مطرات ماء لطلبة فائزين بمسابقة حفظ القران الكريم تثير الجدل

وطنا اليوم:أوضحت مديرية التربية والتعليم في لواء الجامعة بالعاصمة عمان تفاصيل حفل تكريم لمجموعة من الطلبة الفائزين بمسابقات بحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بمطرات ماء.

وجاء إيضاح مديرية التربية، ردا على شكاوى من الأهل اعتبروا فيها التكريم محبطا لأبنائهم، في ظل تواضع الهدايا وعدم وجود شهادات تكريم للفائزين.

من جهتها، أوضحت مديرة التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتورة سحر شخاترة ، ان المديرية كرمت مجموعة من الطلبة المتوفقين من طلاب مدارس اللواء ضمن إمكانيات المديرية.

وبينت ان قسم النشاطات في المديرية اجتهد وقرر ان يتم تكريم الطلاب بمطرات ماء فاخرة مطبوع عليها اسم المديرية وشعار الوزارة بدلا من الشهادات الورقة لكي يستفيد من الطالب.

وشددت على ان التكريم لم يكن لحفظة القرآن الكريم والحديث فقط ، بل لجميع المسابقات الثقافية التي أجريت في مدارس اللواء من غناء وتمثيل وشعر وغيرها ، وان جميع الطلاب حصلوا على التكريم ذاته، ولم يتم تمييز أي طالب عن الآخر.

وأشارت الى ان التكريم الذي كان في حفل أقيم في مدارس السابلة شمل 160 طالبا ومحكما ، وهو عدد كبير ، وكان التكريم ضمن إمكانيات المديرية ، حيث تم تخصيص المطرات للطلاب، فيما تم تكريم المعلمين والمحكمين بمجسم لخارطة الأردن طبع عليه بالطريقة ذاتها التي طبعت على المطرات.

وقالت ان الطلاب كرموا في مدراسهم سابقا قبل تكريمهم في قبل المديرية.