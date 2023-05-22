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وزير الخارجية السوري : لا يجب أن نعود إلى الماضي

منذ 3 ساعات
وزير الخارجية السوري : لا يجب أن نعود إلى الماضي

 

وطنا اليوم – علق وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في لقاء مع RT، يوم الأحد، على مصافحة الرئيس بشار الأسد وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وعلى لقاء الأسد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان بجدة.

وقال المقداد: “لا يجب أن نعود إلى الماضي، نحن أبناء الحاضر ويجب أن نتطلع إلى المستقبل”.

وأشار إلى أنه قد تكون هناك ملاحظات وتقييم مختلف للأوضاع التي تمر بها الأمة العربية والعلاقات بين الدول العربية، مضيفا أن دمشق تأمل أن تزول هذه الغيمة كما زالت من الأجواء العربية.
وأكد أن الأمور الدبلوماسية يجب أن تأخذ حيزا من الزمن.


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