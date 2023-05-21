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بركان جبل إتنا يثور من جديد و يفزع إيطاليا

21 مايو 2023
بركان جبل إتنا يثور من جديد و يفزع إيطاليا

وطنا اليوم:ثار جبل إتنا، البركان الأكثر نشاطا في أوروبا، الأحد، مما أدى إلى إطلاق الرماد على كاتانيا، أكبر مدينة في شرق صقلية، ما دفع السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية في مطار تلك المدينة.
وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، الذي يراقب إتنا عن كثب، أن الغطاء السحابي في يوم ممطر كان يعيق مناظر الثوران، والذي غالبا ما يقدم عرضا مذهلا للحمم البركانية المشتعلة أثناء عدم حدوث البركان.
قال المعهد إن الرماد قد سقط على كاتانيا وبلدة واحدة على الأقل على منحدرات جبل إتنا المأهولة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقال التلفزيون الإيطالي الحكومي، من كاتانيا، إن مطار المدينة سيغلق على الأقل حتى مساء الأحد.
وذكر مطار كاتانيا أنه تم تعليق عمليات الطيران مؤقتا بسبب تساقط الرماد.
وأشار المعهد إلى أن أجهزة الرصد سجلت أدلة على تصاعد الاهتزازات في الأيام الأخيرة.
قالت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) إن سكان بلدتي أدرانو وبيانكافيلا تحدثوا عن سماع دوي انفجار صاخب من البركان الأحد.
كانت وكالة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية قد أشارت، الخميس، في تحذير إلى أنه في ضوء زيادة النشاط البركاني، يمكن أن تحدث تغيرات “مفاجئة” في نشاط إتنا.


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