بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصدر أمني: الاستخبارات الأمريكية متورطة بتدنيس القرآن في فولغوغراد

21 مايو 2023
مصدر أمني: الاستخبارات الأمريكية متورطة بتدنيس القرآن في فولغوغراد

وطنا اليوم:قال مصدر في هيئات حماية القانون الروسية، إنه تم تنظيم الاستفزاز المتعلق بتدنيس القرآن في مدينة فولغوغراد، بمشاركة أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
وأضاف: “يتبين من المعلومات المتوفرة، وجود ضلوع مباشر من أجهزة الاستخبارات الأمريكية ومشاركتها في ارتكاب جريمة تتعلق بتدنيس مقدسات إسلامية”.
وأشار المصدر إلى أن الهيئات الأمنية الأوكرانية المختصة، تعمل تحت رقابة كاملة من جانب الأمريكيين والبريطانيين، بما في ذلك في تنظيم الهجمات الإرهابية والتخريب على الأراضي الروسية.
وشدد المصدر على أنه، “لهذا السبب تتحمل الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، مسؤولية متساوية عن الجرائم المرتكبة”.
وفي 19 مايو ، ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه رجل وهو يحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في فولغوغراد. وفتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية بتهمة إهانة مشاعر المؤمنين.
في اليوم التالي، تم اعتقال المجرم – واتضح أنه أحد السكان المحليين الذي اعترف أثناء الاستجواب أنه فعل ذلك بأمر من المخابرات الأوكرانية مقابل عشرة آلاف روبل.
وبقرار من رئيس لجنة التحقيق الكسندر باستريكين، تم تسليم مديرية التحقيق في الشيشان لمواصلة التحقيق في هذه القضية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

22:12

وصول أولى طلائع الحجاج الى المدينة المنورة من هذه الدولة

21:59

المعايطة:أيّ ادعاءات خارج مبنى الهيئة ما الي علاقة فيه… هاي مش قضيتي!. أنا ما الي دخل

20:30

المستقلة للانتخاب: 7 أحزاب لم تتقدم لتوفيق أوضاعها نهائيا

20:15

السير تكشف حقيقة مخالفة أشخاص على الهوية

20:11

15 ألف موقع أثري في الأردن

20:07

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الزيود

20:04

إصابة جندي إسرائيلي بجروح في عملية دهس قرب حوارة

19:38

بركان جبل إتنا يثور من جديد و يفزع إيطاليا

19:27

اتفاق أردني عراقي بشأن تبادل المعلومات في مجال مكافحة المخدرات

19:21

مصدر أمني ينفي اختطاف طفلة في معان

19:14

إغلاقات جزئية لجسر الملك حسين الخميس

19:05

ارتفاع حصيلة وفيات حادث الضاغطة في وادي السير

وفيات

التربية تنعى الطالب عمار الغوانمةوفيات الأحد 21-5-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهموفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدة