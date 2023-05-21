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نتنياهو: اجتماع الحكومة تحت الأقصى ردنا على خطاب أبو مازن

منذ 3 ثواني
نتنياهو: اجتماع الحكومة تحت الأقصى ردنا على خطاب أبو مازن

وطنا اليوم:صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على تخصص نحو 17 مليون دولار لميزانية حفر الأنفاق تحت حائط البراق والبلدة القديمة في مدينة القدس.
وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال كلمته في اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقدته الأحد، داخل أنفاق أسفل حائط البراق بالمسجد الأقصى، إن الجلسة تأتي ردا على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن اليهود ليس لهم صلة بالمسجد الاقصى المبارك.
وأضاف نتنياهو: “أبو مازن قال في الأمم المتحدة إن الشعب اليهودي لا علاقة له بالقدس وأن شرق المدينة جزء من مناطق السلطة، ونحن اليوم نعقد اجتماع الحكومة قرب الأقصى لنوضح له ارتباطا بالمدينة، وأن الشعب اليهودي هنا قبل 3000 عاما، كانت القدس عاصمتنا قبل لندن وواشنطن”.
وتابع: “من أجل وحدة القدس، يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة ونمرر الميزانية”.
كما صادقت حكومة نتنياهو على سلسلة إجراءات لتهويد القدس المحتلة منها تخصيص 4 ملايين شيكل لتشجيع اقتحام حائط البراق والمسجد الأقصى وتشكيل لجنة وزارية لإحياء “القدس عاصمة لإسرائيل” من خلال العمل على تهويدها


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