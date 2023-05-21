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الاتصالات تحذر من إعلانات احتيالية على منصات التواصل

منذ ساعتين
الاتصالات تحذر من إعلانات احتيالية على منصات التواصل

وطنا اليوم:حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من الإعلانات الاحتيالية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعي قيام شركات الاتصالات أو الهيئة بإعطاء تعويضات أو مكافآت مالية.
ودعت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية، الأحد، المواطنين إلى عدم الانسياق والتجاوب مع تلك الإعلانات الاحتيالية وضرورة أخذ الحيطة والحذر من أية إعلانات احتيالية مشابهة دون التحقق من الجهات ذات العلاقة في حال صدرت هذه الإعلانات عنها أم لا.
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام قد حذرت، الأردنيين من الوقوع في الاحتيال المالي الإلكتروني.
وجاء في تحذير الجرائم الإلكترونية في منشور لها على فيسبوك، من الوقوع في الاحتيال المالي الإلكتروني من خلال إعلانات المنصات الوهمية وتطبيقات العمل بالمهمات اليومية، والأرباح الخيالية لكل مهمة أو تحويل أموال من خلال المحافظ الإلكترونية أو محافظة العملات المشفرة.
ومن طرق الاحتيال المالي الإلكتروني: انتحال صفة غير صحيحة، تزييف الرسائل الإلكترونية بشعار لجهة موثوقة، رسائل نصية مجهولة المصدر، مواقع تسوق مزيفة
ودعت الوحدة إلى عدم التردد بالتواصل معها لطلب المساعدة في حال التعرض للاحتيال المالي الإلكتروني


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