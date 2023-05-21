حكومة الإحتلال ترصد ميزانيات ضخمة لتهويد القدس

وطنا اليوم:رصدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميزانيات ضخمة لتهويد القدس المحتلة وتعزيز الاستيطان، وذلك بالتعاون مع وزارة القدس، وأتى ذلك بالتزامن مع ما يسمى “يوم توحيد القدس”، حيث من المتوقع أن يصادق على الميزانيات خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، اليوم الأحد.

وأتى رصد الميزانيات الضخمة، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية والتي تعقد على ما يبدو داخل أنفاق ساحة البراق في القدس للمرة الثانية بعد اجتماع عام 2017، بحسب ما نقل موقع عرب 48 عن صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم الأحد.

ووفقا للصحيفة، فإن جلسة الحكومة لهذا الأسبوع تهدف إلى رصد ميزانيات، وأيضا المصادقة على عدد كبير من مشاريع التهويد في القدس في الذكرى السادسة والخمسين لاحتلال المدينة.

وتضمن الاجتماع المصادقة على تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير مشروع ما يسمى “الحوض المقدس”، الذي يعتبر أكبر عملية عبث وتزوير بالتاريخ الإسلامي العربي الفلسطيني في مدينة القدس.

ويأتي مشروع “الحوض المقدس” التهويدي ضمن خطة خمسية من عام 2023 لغاية 2027 ، وذلك لتطوير المشاريع الاستيطانية والتهويدية، بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس.

وتضمن خطة الحكومة ميزانية بقيمة 95 مليون شيكل، ستخصص لجذب المهاجرين الجدد من الشبان اليهود وإقناعهم للاستقرار والسكن في القدس، وذلك عبر منحهم هبات وامتيازات خاصة.

وفقا للخطة، التي حضرت بالتعاون مع بلدية القدس وبمساعدة الوكالة اليهودية، ستعمل الحكومة الإسرائيلية على تشجيع المهاجرين الشباب (18-35 عاما، غير المتزوجين والمتزوجين) على الاستقرار في القدس.

وبحسب المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن أكثر من 18 ألف مهاجر جديد وصلوا إلى إسرائيل واستقروا في القدس منذ العام 2018، علما أن حوالي نصفهم تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، إلا أن حوالي 30% منهم غادروا القدس في السنوات الخمس الماضية