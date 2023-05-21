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الزراعة تفتح مراكز الاستلام والصوامع لشراء الحبوب من المواطنين

منذ 5 ساعات
الزراعة تفتح مراكز الاستلام والصوامع لشراء الحبوب من المواطنين

وطنا اليوم:بدأت وزارة الزراعة الأحد، استقبال الحبوب (قمح وشعير) من المزارعين وفتح مراكز الاستلام والصوامع، بحسب أمين عام الوزارة رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب، محمد الحياري.
ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على البدء بشراء محصولي القمح والشعير من المزارعين للموسم الزراعي 2022 / 2023.
ويأتي القرار استمرارا لسياسة الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لها من أهمية استراتيجية وخصوصا في ظل الظروف الحالية، بحسب ما أفاد بيان للمجلس.
وقرّر مجلس الوزراء اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير بواقع 500 دينار للطن لقمح البذار و420 دينارا لقمح الموانئ.
واعتماد سعر شعير البذار بواقع 420 دينارا للطن و370 دينارا للطن لشعير الموانئ


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