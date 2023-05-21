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بن غفير بعد اقتحامه الأقصى: نحن أصحاب السيادة هنا

21 مايو 2023
بن غفير بعد اقتحامه الأقصى: نحن أصحاب السيادة هنا

وطنا اليوم:اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة.
وقال بن غفير في تصريح مقتضب، أن الاحتلال هو صاحب السيادة على الأقصى وليس أي جهة أخرى.
وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.
وقبل أسابيع، قرر حزب “العظمة اليهودية” الذي يتزعمه بن غفير، مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست (البرلمان)، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل “ضعيف” تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على جنوبي الداخل المحتل.
وفي وقت سابق، طالب وزير الأمن القومي التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية


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