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أخر المستجدات
14:56
منحة لتطوير نظام الشراء الإلكتروني الأردني الحكومي
14:47
التربية تطلق استراتيجيتها لإدارة الأزمات والمخاطر
14:40
مصدر عن حادث الحافلة المدرسية: رحلة عائلية لا طلابية
14:15
المعايطة: اطباء يمارسون التجميل دون شهادات والنقابة تغض الطرف
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العرموطي يستجوب رئيس الوزراء دستورياَ
14:00
وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق
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عبيدات: الحياة جميلة وعلينا أن نُخرِّج إنسانا قادرا على إظهار كل ما هو جميل
13:26
تواصل منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بمكرمة من حاكم الشارقة
12:59
المومني: دمج التربية بالتعليم العالي في مراحله الاخيرة
12:54
خارجية النواب تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
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وكالة تاس الروسية: وزارة الدفاع الروسية تؤكد السيطرة الكاملة على مدينة باخموت
21 مايو 2023
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24 ساعة
14:56
منحة لتطوير نظام الشراء الإلكتروني الأردني الحكومي
14:47
التربية تطلق استراتيجيتها لإدارة الأزمات والمخاطر
14:40
مصدر عن حادث الحافلة المدرسية: رحلة عائلية لا طلابية
14:15
المعايطة: اطباء يمارسون التجميل دون شهادات والنقابة تغض الطرف
14:09
العرموطي يستجوب رئيس الوزراء دستورياَ
14:00
وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق
13:57
عبيدات: الحياة جميلة وعلينا أن نُخرِّج إنسانا قادرا على إظهار كل ما هو جميل
13:26
تواصل منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بمكرمة من حاكم الشارقة
12:59
المومني: دمج التربية بالتعليم العالي في مراحله الاخيرة
12:54
خارجية النواب تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
12:48
الاتصالات تحذر من إعلانات احتيالية على منصات التواصل
12:43
فتوى اليوم.. ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟
وفيات
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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سياسة الخصوصية
من نحن