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الخارجية الأمريكية: واشنطن والرياض تعلنان توقيع طرفي النزاع بالسودان اتفاقا لوقف إطلاق النار وترتيبات إنسانية

21 مايو 2023
الخارجية الأمريكية: واشنطن والرياض تعلنان توقيع طرفي النزاع بالسودان اتفاقا لوقف إطلاق النار وترتيبات إنسانية

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