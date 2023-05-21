بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قائد الجيش الأوكراني في حالة حرجة بعد استهدافه بضربة روسية

21 مايو 2023
قائد الجيش الأوكراني في حالة حرجة بعد استهدافه بضربة روسية

 

 

وطنا اليوم – اكد المراسل العسكري الأوكراني أندريه رودينكو عبر قناته في “تلغرام” أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني بحالة صحية حرجة ويصارع الموت، وذلك بعد استهدافه بضربة روسية.

وذكر رودينكو في قناته على “تلغرام”، نقلا عن مصدر في قيادة الجيش الأوكراني، أن زالوجني ما زال على قيد الحياة، لكنه بحالة حرجة ويتلقى العلاج في مستشفى عسكري، والأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لإنقاذ حياته.

وأشار ألكسندر أرتامونوف، الخبير في جيوش “الناتو”، إلى أن زالوجني اختفى بعد ضربة صاروخية روسية استهدفت نقاط قيادة قوات كييف.

واختفى زالوجني مؤخرا، في خضم تحضير قوات كييف على قدم وساق لهجومها المضاد.

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:40

مصدر عن حادث الحافلة المدرسية: رحلة عائلية لا طلابية

14:15

المعايطة: اطباء يمارسون التجميل دون شهادات والنقابة تغض الطرف

14:09

العرموطي يستجوب رئيس الوزراء دستورياَ

14:00

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

13:57

عبيدات: الحياة جميلة وعلينا أن نُخرِّج إنسانا قادرا على إظهار كل ما هو جميل

13:26

تواصل منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بمكرمة من حاكم الشارقة

12:59

المومني: دمج التربية بالتعليم العالي في مراحله الاخيرة

12:54

خارجية النواب تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

12:48

الاتصالات تحذر من إعلانات احتيالية على منصات التواصل

12:43

فتوى اليوم.. ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟

12:23

الحاج توفيق يدعو لتعاون أردني سعودي بمجالات التدريب المهني

12:15

الملف السوري في القمة العربية

وفيات

التربية تنعى الطالب عمار الغوانمةوفيات الأحد 21-5-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهموفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدة