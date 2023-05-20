القاسم يستشهد بحديث لفاروق الشرع :كنا نبحث عن مجرد سكين في أيدي المتظاهرين ولم نجد

وطنا اليوم – تسال الاعلامي السوري في قناة الجزيرة فيصل القاسم عن عمر الثورة السورية وقال القاسم :

كم عمر الثورة السورية؟ 12 عاماً فعلاً أم 6 أشهر فقط؟

واستشهد القاسم في تغريدة له بحديث للوزير السوري المنشق فاروق الشرع حيث قال :

للتاريخ..للتاريخ..لم تستمر الثورة السورية سوى بضعة أشهر فقط لا غير، وتم القضاء على الثوار الحقيقيين الذين قال عنهم فاروق الشرع نائب ما يسمى الرئيس السوري قال حرفياً لصحيفة الأخبار اللبنانية: “كانوا كلهم سلميين لم يحملوا أي سلاح، وكنا نبحث عن مجرد سكين في أيدي المتظاهرين ولم نجد.” هؤلاء انتهوا بعد أشهر من انطلاق الثورة، ومنذ ذلك الحين وسوريا تواجه عملية تدمير وتخريب وتمزيق وتهجير ممنهج بواسطة النظام والعصابات التي أرسلوها لمحاربته ودعموها بالغالي والنفيس. هؤلاء من أوصلوا سوريا إلى هنا خدمة لمشغليهم. ومن أوصل سوريا إلى هنا لا يمكن أن يعيدها إلى سابق عهدها، فما بالك أن يطورها.