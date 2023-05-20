بدء تصويت الأتراك بالخارج في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

وطنا اليوم – قالت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الأتراك المقيمون بالخارج بدأوا الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية.

وفاز الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أقيمت في الرابع عشر من الشهر الحالي ، لكنه فشل بفارق ضئيل في تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة أكثر من 50 بالمئة، ليضطر إلى خوض جولة إعادة.

ويخوض اردوغان جولة الإعادة أمام خصمه كمال كليتشدار أوغلو، الذي حل في المركز الثاني.

وسيتوجه 61 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع يوم 28 أيار الحالي في تركيا للاختيار بين المرشحين، و هي أول مرة في تاريخ تركيا تجري فيها جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

وفي الخارج، يمكن لنحو 3,4 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من التصويت.

وتستضيف ألمانيا وحدها أكبر جالية تركية في العالم تضم 3 ملايين شخص من أصول تركية، يحق لنحو 1,5 مليون منهم التصويت في الانتخابات التركية.

وسيكون بإمكان الناخبين الأتراك في ألمانيا الإدلاء بأصواتهم حتى يوم 24 أيار في أي موقع من بين 17 موقعا، وفقا لهيئة الانتخابات التركية.