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نظرة الضابط السعودي في القمة العربية وبشار الاسد يرفض ارتداء شعار القمة تجتاح مواقع التواصل

منذ 4 ساعات
نظرة الضابط السعودي في القمة العربية وبشار الاسد يرفض ارتداء شعار القمة تجتاح مواقع التواصل

 

 

وطنا البوم — تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للرئيس السوري بشار الأسد خلال مشاركته بالقمة العربية التي استضافتها مدينة جدة السعودية، الجمعة، ملقين الضوء على عدد من اللقطات.

اللقطة الأولى كانت تداول صورة نظرة ضابط سعودي من المرافقين للرئيس السوري، بشار الأسد يقف خلفه خلال الإدلاء بتصريحات إعلامية على هامش القمة، والتي أثار تفاعلا وتكهنات.

وكان الرئيس السوري قد شارك بالقمة العربية بدورتها الـ32 في جدة، للمرة الأولى منذ تجميد الجامعة العربية لعضوية سوريا العام 2011 على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد.

اللقطة الثانية كانت خلال الصورة التذكارية للقادة والزعماء ورؤوس الوفود المشاركة بالقمة حيث ظهر الجميع وعلى صدره شعار القمة العربية الذهبي معلقا على منطقة الصدر، إلا أن الرئيس السوري ظهر من دونه الأمر الذي أثار أيضا تكهنات حول أسباب ذلك.


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