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أردوغان وأوغان معاً في إسطنبول المهاجرين كلمة السر لفوز اردوغان

منذ 4 ساعات
أردوغان وأوغان معاً في إسطنبول المهاجرين كلمة السر لفوز اردوغان

 

عقد اجتماع مفاجئ بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمرشح الرئاسي سنان أوغان، في مكتب الأخير بإسطنبول.

ولم يتم الإدلاء بأي تصريحات عقب الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة.

وقد يحمل أوغان الأكاديمي السابق الذي كان مدعوما من حزب مناهض للمهاجرين، مفتاح الفوز في جولة الإعادة الآن بعد أن خرج من السباق.

وفي معرض حديثه إلى وسائل إعلام تركية في وقت سابق من هذا الأسبوع، سرد أوغان الشروط لكسب دعمه، بما فيها اتخاذ موقف متشدد ضد “حزب العمال الكردستاني”، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لإعادة ملايين اللاجئين وبينهم زهاء 3.7 ملايين سوري.

وفي غضون ذلك، قال أردوغان في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” أذيعت يوم الجمعة، إنه لن يذعن لمطالب أوغان، مضيفا “أنا لست شخصا يحب التفاوض بهذه الطريقة.. سيكون الناس هم صانعو الملوك”.


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