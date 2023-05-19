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أمير قطر يغادر جدة قبل انتهاء القمة العربية

19 مايو 2023
أمير قطر يغادر جدة قبل انتهاء القمة العربية

وطنا اليوم:أعلن الديوان الاميري القطري ان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، بعد ترؤسه وفد دولة قطر في القمة العربية الـ32.
وكانت انطلقت عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة في جدة بالسعودية
يأتي ذلك في ظل موقع قطر الرسمي الرافض لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وإنهاء تعليق عضويتها الذي استمر منذ بدء الأزمة السورية، عام 2011.
واعتبر رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بوقت سابق في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن أسباب تعليق عضوية سوريا لا تزال قائمة بالنسبة لبلاده.
لكنه قال في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الدوحة لا تريد الخروج عن الإجماع العربي في مسألة عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن كل دولة لها الحق في اتخاذ قرارها السيادي حول تطبيع العلاقات مع النظام السوري.


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