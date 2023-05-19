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الوفد السوري ينزع سماعات الترجمة في خطاب زيلنسكي

19 مايو 2023
الوفد السوري ينزع سماعات الترجمة في خطاب زيلنسكي

وطنا اليوم:قالت صحيفة الوطن السورية، إن الوفد السوري المشارك في القمة العربية امتنع عن الاستماع إلى كلمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إذ وضع سماعات الترجمة جانبا خلال إلقائه الكلمة.
وتعقد الجامعة العربية دورتها العادية الـ32 على مستوى القمة في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، بحضور كل الدول الأعضاء.
ووصل زيلينسكي إلى السعودية لحضور القمة العربية آتيا من بولندا عبر طائرة فرنسية، وألقى كلمة باللغة الإنجليزية عقب كلمة افتتاحية للجزائر، ومن ثم كلمة لرئيس الدورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وكانت دمشق أعلنت العام الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كييف عملا بمبدأ “المعاملة بالمثل”، بعد أسابيع من إقدام أوكرانيا على الخطوة ذاتها إثر اعتراف الحكومة السورية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.


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