قمة جدة .. غياب زعماء المغرب والجزائر وعُمان والإمارات والكويت والسودان… وحضور الأسد

وطنا اليوم:تنطلق بعد ظهر اليوم الجمعة، في مدينة جدة غربي السعودية، أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، والتي تتسلط عليها الأنظار بسبب التغيرات السياسية الأخيرة في المنطقة، والتي كان آخرها عودة عضوية سوريا للجامعة، بعد تجميدها عقد من الزمن.

وتناقش القمة العربية عدة ملفات، أبرزها القضية السورية، واليمنية، والسودانية، إضافة إلى قضايا سياسية واقتصادية أخرى.

ووصل رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى جدة الخميس، في أول زيارة للمملكة منذ العام 2010، وأول حضور للقمة منذ 11 عاما.

وذكرت وكالة “رويترز” ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه دعوة للرئيس الأوكراني فولدومير زيلينيسكي ليحل ضيفا على القمة.

وتوافد زعماء عرب على جدة منذ أمس الخميس، إذ وصل جل القادة المفترض مشاركتهم بالقمة، أو المسؤولين الذين ينوبون عنهم.

ويشارك في القمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وملك البحرين حمد بن عيسى، والملك عبد الله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتونسي قيس بن سعيد، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والصومالي حسن شيخ محمود.

كما يشارك رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، ونظيره اللبناني نجيب ميقاتي،

غياب لافت

ويتغيب عن القمة سلطان عمان هيثم بن طارق، وملك المغرب محمد السادس، في استمرار لغياب زعماء البلدين عن القمم العربية منذ سنوات طويلة.

كما أعلنت وسائل إعلام جزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيتغيب هو الآخر عن القمة، مع وضع تفسيرات مختلفة، منها عدم رغبته بالتعرض لضغوطات من القادة العرب حول ضرورة ترميم العلاقات مع المغرب.

فيما قدمت وسائل إعلام جزائرية تفسيرا آخر، هو استياء تبون من حضور الرئيس الأوكراني للقمة العربية في جدة.

لكن الغياب الأبرز وغير المعلن عنه سابقا، كان للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إذ أعلنت وكالة الأنباء الرسمية “وام” أن شقيقه، نائب رئيس الدولة منصور بن زايد سيترأس الوفد الإماراتي لجدة.

فيما قالت وسائل إعلام إماراتية إن سبب عدم حضور محمد بن زايد هو ارتباطه بجولة أوروبية مجدولة سابقا.

كما يغيب عن القمة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بسبب حالته الصحية، وينوب عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

ويترأس وفد السودان في القمة وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج، بسبب انشغال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالحرب مع قوات الدعم السريع.