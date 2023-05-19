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مجلس النواب الأمريكي يصوت على طرد النائب الكاذب

منذ 5 ساعات
مجلس النواب الأمريكي يصوت على طرد النائب الكاذب

وطنا اليوم:صوت مجلس النواب الأمريكي لإحالة قرار بطرد النائب الجمهوري جورج سانتوس، المعروف باسم “النائب الكاذب” من الكونغرس إلى لجنة الأخلاقيات.
وقال موقع “أكسيوس” أن عملية التصويت كانت صعبة بالنسبة للجمهوريين، الذين دعا الكثير منهم إلى تنحي النائب عن لونغ آيلند. وقال أحد منتقدي الحزب الجمهوري لسانتوس إنه يتوقع أن تتحرك اللجنة في الشهرين المقبلين.
وتمت الموافقة على مشروع القانون 221-204 إلى حد كبير على أسس حزبية، مع تصويت جميع الجمهوريين لصالح اقتراح الحزب الجمهوري. فيما صوت جميع الديمقراطيين الخمسة في لجنة الأخلاقيات، بينما امتنعت النائبتان كريسي هولاهان وماري غلوسينكامب بيريز عن التصويت.
وقالت النائبة الديمقراطية سوزان وايلد، العضوة البارزة في لجنة الأخلاقيات، لـ”أكسيوس” إن الديمقراطيين في اللجنة اتخذوا “قرارا جماعيا … لتجنب أي مظهر غير لائق، يجب أن نصوت فقط بتأكيد حضورنا”، مشيرة إلى أن “حقيقة أن جميع الجمهوريين المعنيين بلجنة الأخلاق صوتوا لصالح الاقتراح يقلقني”.
وأضاف: “ما زلت أعتقد أن التصويت بتأكيد الحضور فقط هو الطريقة الصحيحة لأعضاء لجنة الأخلاقيات للتصويت على الأمور التي ستتم إحالتها لنا”، مشيرة إلى أن اللجنة الفرعية التي تحقق في سانتوس قد تم تشكيلها وعقدت “اجتماعا إجرائيا”، وأنها ستطلب من النائب الجمهوري مايكل جيست، رئيس لجنة الأخلاقيات، “التحرك بسرعة”.
وسانتوس الذي انتخب نائبا عن لونغ آيلاند خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر الماضي، أصبح يعرف بالنائب “الكاذب”، بعد أن تم الكشف أنه كذب بشأن سيرته الذاتية المهنية كممول في وول ستريت، وادعاؤه أنه يهودي ولديه أجداد هربوا من الهولوكوست، وأنه يدير مؤسسة خيرية


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