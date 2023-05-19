الكونغرس يكتشف خطأ محاسبي بقيمة 3 مليارات دولار في مساعدات امريكية لهذه الدولة

وطنا اليوم – كشف مسؤولون في الكونغرس والإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، عن ارتكاب خطأ محاسبيا في تقييم قيمة الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن، مما أدى إلى إضافة 3 مليارات دولار إلى المساعدات، وهو مبلغ من المرجح أن يخفف من حاجة الكونغرس لتمرير حزمة مساعدة إضافية قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر/ أيلول.

وقالت المصادر إن الخطأ، الذي أطلع عليه المشرعون وموظفو الكونغرس، الخميس، أثار الإحباط لدى الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس النواب، وأنهم يعتقدون أن الخطأ قلل من مقدار الدعم الأمريكي الذي ذهب إلى أوكرانيا حتى الهجوم المضاد.