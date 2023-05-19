بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مستغانمي مهتمة بمتابعة القمة العربية

19 مايو 2023
مستغانمي مهتمة بمتابعة القمة العربية

 

وطنا اليوم – نشر احلام مستغانمي عبر حسابه الرسمي بانه رغم كل مايجري من حولها الا انها مهتمة بمتابعة القمة العربية ، وجاء في تغريدة مستغانمي :

 

بعث لي ابني مجموعة صور طريفة . سألته متعجبة” ما هذا ؟ ” أجابني إنه افتتاح ‎#مهرجان_كان !
العجيب أنني أقيم منذ أربعين سنة بمحاذاة كان و لم يحدث أن تملكني هوس أو فضول بهذا المهرجان فكان تصبح لا تطاق لفرط ازدحامها بالنجوم و الصحافيين و التلفزيونات و الفضوليين . مرة واحدة قبل عشر سنوات دعيت للمهرجان ، شعرت بغربة وسط ذلك الكم من الأضواء . تأكدت بأن مكان الكاتب معارض الكتاب .
الجو هنا ماطر ، و على بعد ربع ساعة مني الليلة تدخل ‎#كان طور جنونها السنوي ، و أثناء ذلك .. أنا مشغولة بالكتابة عن المتاحف العراقية المنهوبة ، و متابعة أخبار القمّة العربية ، و اختيار آية قرآنية لفيديو ليلة جمعة !
أيًنا الأكثر جنونا ؟!

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:48

مجموعة (جروب) وطنا اليوم تناقش قرار وزارة التربية حول شكل التوجيهي الجديد

14:46

وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في إربد

14:42

لأول مرة في السلط .. بسطة بطيخ بدون بائع

14:36

زيلينسكي يصل إلى جدة ويؤكد أنه سيلتقي بن سلمان

14:28

البرهان يقيل حليفه السابق حميدتي من مجلس السيادة

14:03

الأمير فيصل يتفقد منطقة الصيانة لرالي الأردن الدولي 2023

13:51

النفط العراقي يصل إلى الأردن بعد شهرين من التوقف

13:46

الاوصياء على الشعب الاردني

13:39

قمة جدة .. غياب زعماء المغرب والجزائر وعُمان والإمارات والكويت والسودان… وحضور الأسد

13:28

الملك يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

13:25

وفيات الجمعة 19-5-2023

11:47

11 اردنيا ضمن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما

وفيات

وفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدةوفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023