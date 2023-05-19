مستغانمي مهتمة بمتابعة القمة العربية

وطنا اليوم – نشر احلام مستغانمي عبر حسابه الرسمي بانه رغم كل مايجري من حولها الا انها مهتمة بمتابعة القمة العربية ، وجاء في تغريدة مستغانمي :

بعث لي ابني مجموعة صور طريفة . سألته متعجبة” ما هذا ؟ ” أجابني إنه افتتاح ‎#مهرجان_كان !

العجيب أنني أقيم منذ أربعين سنة بمحاذاة كان و لم يحدث أن تملكني هوس أو فضول بهذا المهرجان فكان تصبح لا تطاق لفرط ازدحامها بالنجوم و الصحافيين و التلفزيونات و الفضوليين . مرة واحدة قبل عشر سنوات دعيت للمهرجان ، شعرت بغربة وسط ذلك الكم من الأضواء . تأكدت بأن مكان الكاتب معارض الكتاب .

الجو هنا ماطر ، و على بعد ربع ساعة مني الليلة تدخل ‎#كان طور جنونها السنوي ، و أثناء ذلك .. أنا مشغولة بالكتابة عن المتاحف العراقية المنهوبة ، و متابعة أخبار القمّة العربية ، و اختيار آية قرآنية لفيديو ليلة جمعة !

أيًنا الأكثر جنونا ؟!