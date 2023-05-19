حقيقة حضور الرئيس الاوكراني للقمة العربية … وطنا اليوم ترصد الصحافة الغربية

وطنا اليوم – رصد – نشرت وسائل إعلام جزائرية باللغتين العربية والفرنسية أنباء تحدثت عن حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القمة العربية في جدّة.

وأوردت صحيفة الخبر في الصفحة الرئيسية تساؤلا متبوعا بعلامة تعجب: “ماذا يفعل زيلنسكي في قمة العرب؟!”.

وأشارت في مقالها إلى أن آخر المعلومات حول القمة العربية، تفيد بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي سيحضر الجلسة الافتتاحية للقمة وذلك بعد تلقيه دعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها، أن من شأن هذه الخطوة أن تلقي بظلالها على مجريات الاجتماعات، خاصة أنها أول مرة توجه فيها دعوة الحضور إلى رئيس دولة بعينها وليس إلى مسؤولين في منظمات إقليمية ودولية مثلما جرى عليه العرف الدبلوماسي في الدورات السابقة لمؤتمرات القمة العربية على مستوى القادة.

وأوضحت أنه لم يسبق لأي دولة عربية أن دعت شخصيات خارج الصفة التمثيلية المكتسبة في إطار المنظمات المعروفة، مثل منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي وحركة دول عدم الانحياز والبرلمان العربي ومنظمة الأمم المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن ذلك يطرح تساؤلات كثيرة حول الأهداف والغايات من خطوة كهذه، خاصة أن غالبية الدول العربية كانت قد اتخذت مواقف حيادية تجاه الأزمة الأوكرانية.