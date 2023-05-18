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عاجل | الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى مطار جدة للمشاركة في القمة العربية في جدة

18 مايو 2023
عاجل | الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى مطار جدة للمشاركة في القمة العربية في جدة

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