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طقس العرب: نهاية أسبوع مناسبة لكافة النشاطات والرحلات
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عاجل | الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى مطار جدة للمشاركة في القمة العربية في جدة
18 مايو 2023
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24 ساعة
13:51
النفط العراقي يصل إلى الأردن بعد شهرين من التوقف
13:46
الاوصياء على الشعب الاردني
13:39
قمة جدة .. غياب زعماء المغرب والجزائر وعُمان والإمارات والكويت والسودان… وحضور الأسد
13:28
الملك يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32
13:25
وفيات الجمعة 19-5-2023
11:47
11 اردنيا ضمن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما
11:27
الجمال والحلاوة…. صحوت باكرًا وبذهني أن أكتب
11:22
وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدة
11:15
الملك يتوجه إلى السعودية للمشارك في القمة العربية
11:10
طقس العرب: نهاية أسبوع مناسبة لكافة النشاطات والرحلات
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10:41
إيران تعدم 3 ناشطين شاركوا بالاحتجاجات.. تجاهلت دعوات واشنطن لإنقاذهم
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن