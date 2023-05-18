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انخفاض حوالات الأردنيين من الخارج 2.6%

18 مايو 2023
انخفاض حوالات الأردنيين من الخارج 2.6%

وطنا اليوم:انخفضت حوالات الأردنيين المغتربين في الخارج بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، وصلت حوالات الأردنيين المغتربين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 587 مليون دينار.
وتعتبر حوالات المغتربين مصدرا مهما لدعم الاحتياطيات الأجنبية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، بالإضافة لدعم القوة الشرائية داخل الأسواق الأردنية


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