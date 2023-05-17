وزير التربية: أولوية لبناء 172 مدرسة جديدة و47 إضافة صفية

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي المحافظة، الأربعاء، إن هناك أولوية ملحة لبناء وإضافة 219 مبنى، موزعة على 172 مدرسة بناء جديد، و47 إضافة صفية.

وأوضح المحافظة، أن ذلك سيؤدي إلى التخلص من أكثر من 200 مدرسة مستأجرة؛ حيث إن هناك عددا كبيرا من المدارس المستأجرة، إضافة إلى أبنية متهالكة بحاجة لإزالة كما أن هناك مدارس غير مستغلة بشكل كبير.

وأشار إلى وجود نسبة كبيرة من المدارس فيها اكتظاظ؛ بسبب ازدياد عدد الطلبة بسبب الزيادة السكانية، الأمر الذي يحتاج إلى معالجة.