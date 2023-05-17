الحكومة وصندوق النقد توصلا لاتفاق بشأن المراجعة السادسة

وطنا اليوم:قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي نجحا في التوصل لاتفاق في المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في وقتها المحدد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام المراجعة السادسة، أن هذه المراجعة هي ركن أساسي للتأكيد على منعة الاقتصاد الأردني وعلى ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية العالمية بثبات الاقتصاد الأردني مدعوما بإصلاحات مالية ونقدية.

وأشار العسعس إلى أن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره المالي والنقدي في أعتى الظروف العالمية تقلبا، وفي ظل صعوبات اقتصادية تواجهها دول عديدة في العالم؛ بسبب إصلاحات قامت بها الحكومة لتعزيز استقرار ومنعة الاقتصاد.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي رون فان رودن، إنّ السلطات الأردنية تمكنت من تحقيق تقدم وانجازات مالية تمثلت بتحقيق سياسات ثابتة فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي وسط بيئة مليئة بالتحديات.

وبين، أنّ الموازنة تسير على الخطى الصحيحة لا سيما مع وجود أهداف جديدة بتخفيض العجز ، وتقدم على ما تحقق خلال السنوات الماضية .

وبين أنّ ذلك يتسق مع الهدف الاوسع المتمثل بخفض مستوى الدين إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأردني يقوم بنجاح بالحفاظ على سعر ربط الدينار الأردني بالدولار.

ونوه إلى أن تحقيق نمو يتراوح بين (2-3) بالمئة في العام ليس كافيًا لتحسين مستوى معيشة الناس، وخاصة أن النمو السكاني يصل إلى 2 بالمئة في العام.

ولفت إلى أنه “يرى معدل البطالة ما زال مرتفعًا، وخاصة بين الشباب والنساء، وهذا يؤكد الحاجة إلى الأسرع في وتيرة الإصلاحات، بما يتسق رؤية التحديث الاقتصادي”.

وأكد ضرورة الحاجة لبذل المزيد من الجهود لخفض تكلفة ممارسة الأعمال إلى جانب تسهيل القيام بالأعمال وزيادة المنافسة، والتقليل من البيروقراطية؛ بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية