الامانة: كافة شكاوى القوارض والحشرات الطائرة ستعالج

وطنا اليوم:اكدت امانة عمان جاهزية دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين وعلى مدار الساعة عبر موقعها الالكتروني amman.jo ، أو من خلال مركز الاتصال الموحد هاتف ( 102 او 117180 ) ، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وقالت مدير دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان المهندسة شتورة العدوان ان الملاحظات التي ترد يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحلها واغلاقها خلال 48 ساعة فقط من استلامها .

واضافت ان خطة عمل الدائرة لمكافحة القوارض والحشرات الطائرة تشمل مختلف مناطق العاصمة عمان وتستمر من بداية شهر آذار وتستمر حتى نهاية شهر تشرين ثاني القادم .

وتعمل دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان على معالجة ومنع انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض بحملات مكثفة يتم تنفيذها من خلال مراكز الدائرة الثلاث وهي ( المحطة ، ومركز غرب عمان ، ومركز شرق عمان ) .

يذكر ان برنامج حملة مكافحة الحشرات المنزلية الطائرة يبدأ بواسطة أجهزة الرذاذ المتناهي في الصغر (ULV) والتدخين بأسلوب الرش الفراغي في الفترة المسائية وحسب الظروف الجوية السائدة من الساعة 3.30 بعد الظهر ولغاية 11 ليلاً نظراً لنشاط وانتشار البعوض المنزلية في هذا الوقت ، علماً انه سيتم تجهيز سيارات ( بك أب ) مخصصة لقسم ضبط ناقلات الامراض بأجهزة الرش (ULV) و سيارات التدخين الكبيرة (Thermal Fogging) .

واشارت العدوان إن استعمال المبيدات الحشرية هو أحد أساليب المكافحة المتكاملة ، وهو إجراء ثانوي ومكمل للإجراءات الوقائية والتدابير البيئية الأخرى ، لافتة ان الوسائل الكيماوية للسيطرة على الحشرات ناقلات الأمراض تستخدم بالإضافة إلى الأساليب التقنية لتحسين البيئة وجعلها غير مناسبة لتوالد الحشرات ومن هذه الإجراءات تطبيق المسوحات الميدانية بشكل دوري لمنع تواجد أي مكارة صحية وتحديد الجديد منها والعمل على إزالتها بالسرعة الممكنة