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مجلس الوزراء يوافق على شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين

17 مايو 2023
مجلس الوزراء يوافق على شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء البدء بشراء محصولي القمح والشعير من المزارعين المقدرة بأربعين ألف/ طن.
وحدد المجلس سعر شراء طن قمح البذار بخمسمئة دينار،وأربعمئة وعشرين دينارا لقمح الموانئ وشعير البذار، وثلاثمئة وسبعين لطن شعير الموانئ.
ووافق المجلس على انضمام الأردن إلى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واعتماد المملكة مركزا لتوزيع الحبوب في المنطقة.
وقرر تمديد العمل بمنح إعفاء بنسبة خمسة وسبعين في المئة من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان، لتمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه ودعم الصادرات


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