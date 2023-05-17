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بعد التقارب العربي الكبير مع سوريا .. الأسد سيحضر قمة الرياض

17 مايو 2023
بعد التقارب العربي الكبير مع سوريا .. الأسد سيحضر قمة الرياض

وطنا اليوم:أفاد مصدر بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في أن الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك في القمة بجدة.
وكانت سوريا تلقت دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية، المقرر عقدها في العاصمة السعودية “الرياض”، 19 أيار/ مايو الجاري.
وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وعادت إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد تبني وزراء الخارجية العرب قرارًا بعودتها إلى مقعدها الدائم بالجامعة


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