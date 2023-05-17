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الحكومة : لا صحة لرفع أسعار الطحين وأسعار الخبز ثابتة

17 مايو 2023
الحكومة : لا صحة لرفع أسعار الطحين وأسعار الخبز ثابتة

وطنا اليوم:أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن ما يتم تداوله بشأن ارتفاع أسعار الطحين عار عن الصحة اطلاقا وأن أسعار الخبز ثابتة لا تغيير عليها.
وقالت الوزارة إن آلية تسعير الطحين ثابتة منذ سنوات طويلة ولا تغيير عليها وأن الحديث عن ارتفاعها لا يمت للحقيقة بصلة.
وأكدت الوزارة أنه وضمن نهجها التشاركي على تواصل مستمر مع القطاع الصناعي وكافة الشركاء ويتم التباحث حول أي من الموضوعات ذات الاختصاص.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم إطلاق أو تداول تلك التصريحات المغلوطة وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها حرصا على الصالح العام


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