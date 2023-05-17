بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الحكومة السورية تتحدث عن العفو والمصالحة

17 مايو 2023
الحكومة السورية تتحدث عن العفو والمصالحة

 

 

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور أيمن سوسان ضرورة أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، وتجاوز الماضي بكل الآثار التي انعكست على الدول العربية والتطلع للمستقبل.
جاء ذلك في تصريحات له أمس الثلاثاء عقب اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين في مدينة جدة، لافتًا إلى الترحيب الكبير بوجود الوفد السوري في هذه الاجتماعات وإلى أن المشاركة السورية ستشكل إضافة كبيرة للعمل العربي المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأوضح سوسان أن الجلسة الأولى لاجتماع المندوبين وكبار المسؤولين بجدة انتهت وتم خلالها مناقشة مشاريع القرارات المدرجة على جدول الأعمال، مشيرًا إلى سعي العرب جميعًا لأن يكون العمل موحدًا ويؤدي إلى تحصين الموقف العربي والاستجابة إلى مختلف التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية وبشكل خاص تحدي التنمية والمتغيرات على الساحة الدولية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القمة على مستوى تطلعات الشعوب العربية، منوها بأن الموضوعات التي تمت مناقشتها تتعلق بمختلف قضايا الدول مثل السودان وليبيا وما يخص عودة المهجرين السوريين وغيرها من المواضيع.
وبشأن عودة المهجرين السوريين، قال معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري إن بلاده قامت بكل ما يترتب عليها من مراسيم العفو والمصالحات الوطنية والإجراءات، لكن تلك العودة لها متطلبات وأهمها توفير الخدمات في مناطق هؤلاء المواطنين، مشيرًا إلى أهمية التلازم بين عودتهم وإعادة الإعمار لتوفير العودة الكريمة لهم، وإلى أن الدول التي تمارس إجراءات قسرية على الشعب السوري هي التي تعيق عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:48

مصنع ألبان يتحايل على القانون ويحرم عماله من حقوقهم

14:44

احتفال جامعة البترا بعيد الاستقلال 77

14:41

نكبة الشعب الفلسطيني نكبات متتالية

14:39

كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد

14:28

إعادة آثار جرش التي تعرضت للتخريب إلى ما كانت عليه

14:25

قريبا .. بدء توصيل الأدوية لمراجعي مستشفى حمزة

14:22

“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم

13:54

وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت

13:45

جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور

13:39

استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية

12:43

الإفتاء الاردنية توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

12:27

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر العقبة للتأمين بحضور 1500 مشارِك من دول عربية وأجنبية

وفيات

وفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023تعزية ومواساة الى عشيرة الطورة الكراموفيات الثلاثاء 16-5-2023