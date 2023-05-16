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تحذير من شراء الذهب غير المختوم

16 مايو 2023
تحذير من شراء الذهب غير المختوم

وطنا اليوم:حذرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الإثنين، من شراء الذهب غير المختوم من قبل المواصفات والمقاييس، مشيرة إلى أنه قد يكون مغشوشا في امور أخرى.
ونوهت إلى وجود لجنة في النقابة يمكن التواصل معها عبر الهاتف أو موقعها أو الواتس اب للتأكد من الفاتورة من ناحية الوزن والعيار والاجور.
ودعت إلى التعامل المباشر مع هذه اللجنة لإعطائهم الأفضل.
وحذرت النقابة المواطنين من الانسياق وراء العروض الكاذبة والمواقع الوهمية التي تعرضهم للنصب والاحتيال


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