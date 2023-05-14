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عاجل- مع فرز 90% من الأصوات.. أردوغان يحافظ على نسبة تفوق 50%

منذ ساعة واحدة
عاجل- مع فرز 90% من الأصوات.. أردوغان يحافظ على نسبة تفوق 50%

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24 ساعة

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الديوان الملكي الهاشمي يعلن الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف

22:30

عاجل – اردوغان يغرد: أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية

22:19

الشارع الاردني منشغل بالانتخابات التركية …رمضان الرواشدة يعلق: وكأنها تجري عندنا…!!!!!

21:52

موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب لبرنامج مسارات : – 26 حزبا وفقت أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية لتصويب أوضاع الأحزاب – هناك اقبال واضح على العمل الحزبي بين الشباب والمواطنين

21:47

اردوغان يقترب من الرئاسة

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المستقلة للانتخاب: هذا الاحزاب تعتبر منحله على رأسها الشراكة والإنقاذ

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العرموطي : كيف سمحت الحكومة الاردنية بمرور تلك التصريحات دون رد

21:11

وكالة الأناضول: أردوغان حصل على 53% وكليتشدار أوغلو 40% بعد فرز 30% من الأصوات

20:54

ورش عمل حول ثقافة الجودة في “تمريض” عمان الاهلية

20:53

أ.د. بدرخان “آداب” عمان الاهلية تقدم ورقة بحثية هامة في المؤتمر التربوي الدولي

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أسرة عمان الاهلية تهنىء بمناسبة تخرُّج الأميرة سلمى

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