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عاجل – اردوغان يغرد: أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية

منذ ساعة واحدة
عاجل – اردوغان يغرد: أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية

 

وطنا اليوم – اكد  مرشح تحالف الشعب الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد، على أن الاستعجال بإعلان نتائج الانتخابات فيما تستمر عملية فرز الأصوات يعد تعديا على الإرادة الوطنية.

 

وعلى حسابه في “تويتر”، كتب أردوغان: “إن حقيقة أن انتخابات 14 مايو جرت في شكل عيد كبير للديمقراطية يسودها السلام والهدوء هو تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا”.

وأضاف: “وبينما أجريت الانتخابات في مثل هذا الجو الإيجابي والديمقراطي وما زال فرز الأصوات جاريا، فإن محاولة إعلان النتائج على عجل تعتبر تعديا على الإرادة الوطنية”.

وأكمل: “يسعدنا أن مصلحة أمتنا تنعكس في فرز الأصوات الجاري..أطلب من جميع المتقاضين وزملائي البقاء في صناديق الاقتراع، مهما حدث، حتى الانتهاء من النتائج رسميا”.

وأردف أردوغان: “أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية وشاركوا في العمل الانتخابي، وأعبر عن امتناني لكل واحد منهم”.


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