عاجل – اردوغان يغرد: أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية

وعلى حسابه في “تويتر”، كتب أردوغان: “إن حقيقة أن انتخابات 14 مايو جرت في شكل عيد كبير للديمقراطية يسودها السلام والهدوء هو تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا”.

وأضاف: “وبينما أجريت الانتخابات في مثل هذا الجو الإيجابي والديمقراطي وما زال فرز الأصوات جاريا، فإن محاولة إعلان النتائج على عجل تعتبر تعديا على الإرادة الوطنية”.

وأكمل: “يسعدنا أن مصلحة أمتنا تنعكس في فرز الأصوات الجاري..أطلب من جميع المتقاضين وزملائي البقاء في صناديق الاقتراع، مهما حدث، حتى الانتهاء من النتائج رسميا”.

وأردف أردوغان: “أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية وشاركوا في العمل الانتخابي، وأعبر عن امتناني لكل واحد منهم”.