وسط تدابير مختلفة.. منكوبو الزلزال يدلون بأصواتهم في الانتخابات التركية

وطنا اليوم:توجّه سكان الولايات التركية المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التركية لاختيار رئيس وبرلمان جديدين، التي انطلقت صباح الأحد 14 مايو/أيار، حيث يتنافس 3 مرشحين على قيادة تركيا.

حيث توافد المواطنون في ولايات غازي عنتاب وكهرمان مرعش وملاطية وشانلي أورفة وأدي يامان وكليس إلى الصناديق، بعد انطلاق التصويت في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية، فقد أقيمت مراكز اقتراع داخل مساكن مسبقة التجهيز في المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا، وسط إقبال كبير على التصويت من المواطنين المقيمين هناك على الانتخابات التركية.

كما أشارت الوكالة إلى أن الهيئة العليا للانتخابات التركية، اتخذت تدابير مختلفة في 11 ولاية متضررة من كارثة الزلزال، لضمان تصويت المواطنين في أجواء سليمة ودون أية عوائق.

فيما انطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

سيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

كما أنه في الانتخابات التركية الحالية سيُدلي 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخباً سيصوتون لأول مرة.

وحرص المواطنون الأتراك كبار السن والمرضى على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت الأحد وسط توقعات بتسجيل أكبر نسبة مشاركة في تاريخ تركيا؛ نظراً إلى الإقبال الكبير منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، في حين توجهت صناديق الاقتراع المتنقلة إلى المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية.

كما شهدت ولاية أديامان تجهيز الصناديق المحمولة للمرضى المسنين وطريحي الفراش الذين لا يستطيعون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، حيث توجهت إلى 16 مواطناً لعدم قدرتهم على الذهاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بحسب وسائل إعلام تركية.

في الانتخابات العامة يخوض 24 حزباً سياسياً و151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي. بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بخمسة تحالفات مختلفة، تحت مسمى “تحالف الجمهور”، و”تحالف الأمة”، و”تحالف آتا” (الأجداد)، و”تحالف العمل والحرية”، و”اتحاد القوى الاشتراكية”.

في نطاق الانتخابات لن يتم بيع المشروبات الكحولية، الأحد من الساعة 06.00 إلى 24.00، كما يُحظر تقديم المشروبات الكحولية وشربها في الأماكن العامة، وستبقى أماكن الترفيه مغلقة خلال فترة التصويت.

كما يحظر إدخال الهواتف المحمولة والكاميرات إلى مكان التصويت، حيث سيتم ترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

كما يحظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث حتى الساعة 18:00. وسيتم رفع الحظر على البث حول الانتخابات التركية بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

بينما ستُلغى الأصوات التي لم يتم وضع إشارة “نعم” أو “تفضيل” عليها، أو لو تم اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف