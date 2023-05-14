السعايدة: الطاقة والمعادن تلتقي وكالات الغاز في الكرك وتتفقد مستويات الاشعاع في المملكة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ان كوادر الهيئة نفذت حملة في محافظتي الكرك والعقبة التقت خلالها اصحاب وكالات توزيع الغاز وتفقدت المنافذ الحدودية في مدينة العقبة.

وأكد المهندس السعايدة في تصريح صحفي اليوم، أن متابعة ملاحظات ومطالب الجهات العاملة في القطاعات المنظمة من قبل الهيئة يعد أولوية قصوى في عمل الهيئة، لافتا أنه تم توجيه كوادر الهيئة لعقد اجتماع في محطة الهيئة الرقابية بمحافظة الكرك مع أصحاب وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال العاملة في المحافظة لمناقشة الواقع التنظيمي للقطاع والاستماع الى ملاحظاتهم ومطالبهم والمقترحات لمعالجة التحديات، ويبلغ عدد وكالات الغاز توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المرخصة في محافظات الجنوب حوالي 75 وكاله عامله منها 42 وكالة بمحافظة الكرك. كما يبلغ عدد مستودعات الغاز في محافظات الجنوب 16 مستودع منها 7 مستودعات بمحافظة الكرك.

وأضاف المهندس السعايدة أن معدل الاستهلاك السنوي للمملكة من أسطوانات الغاز يقدر بحوالي 35 مليون اسطوانة سنويا، وأن كمية الاستهلاك بمختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي بلغت حوالي 16 مليو ن أسطوانة، فيما بلغت كمية الاستهلاك خلال شهر نيسان الماضي 2.5 مليون أسطوانة حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 35 بالمئة عن السنوات السابقة.

وقدر السعايدة معدل استهلاك محافظة الكرك من أسطوانات الغاز بحوالي 2000 أسطوانة يوميا فيما تستهلك محافظات الجنوب ما معدله 7000-9000 أسطوانة يوميا. وأشار الى ان الاجتماع باصحاب وكالات الغاز اكد أهمية ضمان كفاءة سلسلة التزويد للغاز البترولي المسال واستعداد الهيئة للتعاون من اجل المزيد من تسهيل الإجراءات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي محافظة العقبة تفقد مسؤولي الهيئة الكوادر العاملة في المنافذ الحدودية وتم الاطلاع على سير الأداء ومناقشة التحديات والحلول المقترحة بهدف تطوير مستوى الأداء.

وأكد السعايدة أهمية الدور الرقابي لكوادر الهيئة العاملين على مدار الساعة في كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للمملكة من خلال 89 بوابة كشف إشعاعي مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة يعمل عليها حوالي 100 موظف مؤهل ومتخصص للتأكد من عدم دخول أو عبور أي مصادر مشعة لأراضي المملكة بطريقة غير مشروعة والكشف عنها والتصدي لها بما يتناسب مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية للأمن والأمان النووي والاشعاعي. وأوضح ان الهيئة اجرت أكثر من مليون ونصف فحص إشعاعي في المنافذ الحدودية خلال العام الماضي.

وأضاف المهندس السعايدة ان كوادر الهيئة نفذت يوم الجمعة الماضي حملة شملت المياه السطحية في المملكة (السدود والبحار والانهار والبرك) جمعت خلالها 21 عينة لقياس مستويات النظائر المشعة. لافتا الى ان عدد العينات التي تم فحصها في مختبرات منذ بداية العام الحالي بلغت 194 عينة.

وعن الهدف من الحملة أوضح السعايدة انه لقياس مستويات النظائر المشعة في المياه السطحية للتأكد من خلوها من الملوثات الاشعاعية كونها اكثر عرضة للملوثات الاشعاعية من المياه الجوفية كونها مكشوفة وتتأثر بالموسم المطري.

وقال ان الامطار رافد رئيسي لهذه المياه وقد يؤدي الى انجراف التربة مع الامطار الى وجود ملوثات في هذه المياه مؤكدا أهمية الرقابة على المياه السطحية خاصة بعد الموسم المطري حيث ان بعضها يستخدم كمياه شرب والبعض الاخر يستخدم في عملية الري.

ووفق المهندس السعايدة جاء تنفيذ هذه الحملة ضمن خطة برنامج وطني رقابي بيئي اشعاعي اعدته الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويشتمل على مختلف عناصر البيئة في المملكة.

وعلى صعيد متصل، أوضح السعايدة بانه تنفيذاً للدور المنوط بالهيئة والمتعلّق بزيادة الوعي العام لدى المشتركين واستكمالا للحملات التوعوية المنفذة من قبل الهيئة، تم إطلاق حملة توعوية بمشاركة كوادر الهيئة ولجنة المسؤولية المجتمعية شملت توزيع بروشورات على المواطنين بمحافظة العقبة، وتهدف الحملة الى التوعية والتثقيف في مجال تجنب الاعتداء على الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع للطاقة والترشيد في استهلاك الكهرباء والأنشطة ذات العلاقة بعمل الهيئة.