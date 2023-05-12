لشكه في سلوكها ..سكب البنزين عليها وهي نائمة

وطنا اليوم:كشفت تحقيقات مدعي عام الجنايات الكبرى عن تسجيل جريمة قتل مروعة، حيث أقدم أب يبلغ من العمر 48 عاما على قتل ابنته حرقا أثناء نومها بعد سكب البنزين حول فراشها وداخل غرفتها، مغلقا باب الغرفة بعد إضرام النار فيها.

وقال مصدر من مقرب من التحقيقات، إن المغدورة تبلغ من العمر 19 سنة، هي أم لطفلين صغيرين، كانت قد تزوجت في عمر 16 سنة، إلا أنها انفصلت عن زوجها الأول بعد مرور عام على زواجها، لتعود وتتزوج من رجل ثان انفصلت عنه قبل ارتكاب الجريمة.

وأضاف المصدر، أن والد المغدورة اعترف خلال استجوابه من قبل المدعي العام شكه بسلوك ابنته المغدورة، فقرر قتلها حرقا أثناء نومها، وعلى اثر ذلك قام بتسليم نفسه الى المركز الأمني.