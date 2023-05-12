بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وقود محطة توليد الكهرباء في غزة على وشك النفاد

منذ 3 ساعات
وقود محطة توليد الكهرباء في غزة على وشك النفاد

وطنا اليوم:قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة،الجمعة، إن القطاع يشهد هدوء حذر حيث لم يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات منذ 3 ساعات.
وأضاف أن كميات الوقود في محطة توليد الكهرباء بالقطاع على وشك النفاد
ودعت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، المجتمع الدولي والأطراف كافة، إلى التدخل العاجل من أجل السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد لضمان توفير كهرباء للمرافق الحيوية في القطاع.
وتشمل هذه المرافق المستشفيات ومضخات العادمة ومحطات المعالجة وآبار المياه الصالحة للشرب ومحطات التحلية والمرافق الخدمية الأخرى.
إلى ذلك، اضطرت شركة الكهرباء إلى وقف احدى المولدات من اجل التعامل مع وضع إغلاق المعابر ونفاذ الوقود.
ودعت، المواطنين والمؤسسات في القطاع كافة، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية تحسباً لاحتمال حدوث تغيرات على جدول توزيع الكهرباء بسبب إغلاق المعابر وتأثيره على إدخال الوقود لمحطة التوليد أو أي أعطال قد تحدث على الخطوط


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:40

الأردن يرحب باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

11:29

الامن يثني شخص عن الانتحار من اعلى جسر عبدون

11:26

ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 2.5%

11:19

الخزاعي : العديد من المتعثرين يرفضون سداد ما عليهم من ذمم مالية

10:31

القيسي : أرقام السياحة في الأردن واعدة

10:25

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة .. غارات مكثفة وإغلاق للمعابر والمقاومة توسع دائرة القصف

10:02

عددها 4.. نشر قائمة بالمحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات

09:56

توقيع اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع

09:52

وفاة شاب بتدهور دراجته على طريق المطار

09:49

القبض على شخصين يمارسان مهنة طب الاسنان في بكب

09:44

وزارة الخارجية تفوض أرامكس لاستلام البريد السياسي

09:38

وصول طائرة الإجلاء الأردنية التاسعة من السودان

وفيات

وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة الله