وقود محطة توليد الكهرباء في غزة على وشك النفاد

وطنا اليوم:قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة،الجمعة، إن القطاع يشهد هدوء حذر حيث لم يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات منذ 3 ساعات.

وأضاف أن كميات الوقود في محطة توليد الكهرباء بالقطاع على وشك النفاد

ودعت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، المجتمع الدولي والأطراف كافة، إلى التدخل العاجل من أجل السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد لضمان توفير كهرباء للمرافق الحيوية في القطاع.

وتشمل هذه المرافق المستشفيات ومضخات العادمة ومحطات المعالجة وآبار المياه الصالحة للشرب ومحطات التحلية والمرافق الخدمية الأخرى.

إلى ذلك، اضطرت شركة الكهرباء إلى وقف احدى المولدات من اجل التعامل مع وضع إغلاق المعابر ونفاذ الوقود.

ودعت، المواطنين والمؤسسات في القطاع كافة، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية تحسباً لاحتمال حدوث تغيرات على جدول توزيع الكهرباء بسبب إغلاق المعابر وتأثيره على إدخال الوقود لمحطة التوليد أو أي أعطال قد تحدث على الخطوط