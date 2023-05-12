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عددها 4.. نشر قائمة بالمحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات

منذ 3 ساعات
عددها 4.. نشر قائمة بالمحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات

وطنا اليوم:نشرت دائرة القضاء في أبوظبي لائحة تتضمن المحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر حساباتها الرسمية على وسائل التوصل الاجتماعي.
وجاء في مقدمة قائمة المحظورات، عدم التعرض لشخص رئيس الدولة، أو حكام الإمارات بالنقد، أو إلى نظام الحكم في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة. وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة، ونشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.

كما تضمنت القائمة 4 محظورات أخرى، وهي:
عدم نشر آراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة، أو تنطوي على الإساءة إلى الناشئة، أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة. لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة. لا يجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير. لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة


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