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مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعد سقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب

منذ ساعة واحدة
مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعد سقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل مستوطن وإصابة ستة آخرين بعد استهداف مبنى بصاروخ في رحوفوت جنوب تل أبيب.
ووفق ما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أُطلق من قطاع غزة وصل مستوطنة رحوفوت جنوب تل أبيب واستطاع تخطي منظومة الدفاع الجوي مقلاع داوود ومنظومة القبة الحديدية.
وقد دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والرملة ورحوفوت وغان شلومو وغفعات برنر وغفيتون جنوب تل أبيب.
وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، شن عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تستهدف مواقع للمقاومة ومنازل وأراض زراعية.
فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، بقصف البلدات المحاذية للقطاع بعشرات قذائف الهاون والصواريخ، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف


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