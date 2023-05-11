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شاهد بالفيديو: بايدن تائه بعد خطاب هدد به العالم

منذ ساعة واحدة
شاهد بالفيديو: بايدن تائه بعد خطاب هدد به العالم

وطنا اليوم:في موقف محرج جديد، لم يتمكن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من إيجاد طريقه للنزول من فوق المنصة بعدما هدد العالم بمشاكل في حالة حدوث تقصير في أمريكا.
وظهر جو بايدن، يودع الجمهور، ويستدير ويحاول مغادرة المنصة ويأتي رجل لمساعدته ويريه إلى أين يذهب. وتتكرر سقطات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من حين لآخر، وهو يبلغ من العمر الآن 80 عامًا، إّذ يعتبر أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ.
وبحسب بايدن، فإن الأزمة الحالية من صنع الجمهوريين، لأن الولايات المتحدة لديها القدرة على سداد ديونها.
وشدد على أنه في حالة التعثر، سينزلق اقتصاد البلاد إلى الركود، وستتأثر سمعة واشنطن الدولية بشكل كبير.
في يناير/ كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الكونغرس ببدء “إجراءات استثنائية” حتى 5 يونيو/ حزيران المقبل، فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني البالغ 31.381 تريليون دولار. ثم دعا رئيس الدائرة المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.
وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن “الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل”

 


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