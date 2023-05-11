وطنا اليوم:في اطار استكمال الدعم المقدم لوحدة تقييم الأثر التشريعي في الرئاسة وديوان التشريع والرأي، قامت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع كل من قسم دراسات تقييم الأثر/ مديرية الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء وخبراء البنك الدولي، وعلى مدار أربعة أيام بعقد ورشة تدريبية لموظفي قسم دراسات تقييم الأثر/ مديرية الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء وموظفي ديوان التشريع والرأي حول التقييم اللاحق لدراسات تقييم الأثر وبناء قدرات الفريق المعني على كيفية تطبيق الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر التشريعي من أجل الوصول الى تحقيـق جودة أعلى للتشريعات الناظمة بكافة مجالاتها. يذكر أنه قد تم عقد دورات تدريبية سابقًا على التقييم السابق لأية تشريعات.