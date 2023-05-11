بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

ورشة تدريبية لموظفي قسم دراسات تقييم الأثر

منذ ساعة واحدة
ورشة تدريبية لموظفي قسم دراسات تقييم الأثر

وطنا اليوم:في اطار استكمال الدعم المقدم لوحدة تقييم الأثر التشريعي في الرئاسة وديوان التشريع والرأي، قامت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع كل من قسم دراسات تقييم الأثر/ مديرية الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء وخبراء البنك الدولي، وعلى مدار أربعة أيام بعقد ورشة تدريبية لموظفي قسم دراسات تقييم الأثر/ مديرية الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء وموظفي ديوان التشريع والرأي حول التقييم اللاحق لدراسات تقييم الأثر وبناء قدرات الفريق المعني على كيفية تطبيق الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر التشريعي من أجل الوصول الى تحقيـق جودة أعلى للتشريعات الناظمة بكافة مجالاتها. يذكر أنه قد تم عقد دورات تدريبية سابقًا على التقييم السابق لأية تشريعات.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:07

روب التخرج تحول إلى كفن .. تفاصيل مقتل شاب أردني في أميركا

10:58

شاهد : بداخلة زوجته وطفلته .. مواطن يروي تفاصيل احتراق منزله

10:50

تحسبا لتدفق المهاجرين.. واشنطن تحشد 24 ألف عنصر أمن على حدودها

10:37

شاهد بالفيديو: بايدن تائه بعد خطاب هدد به العالم

10:26

عام على رحيل شيرين والقاتل بلا عقاب

10:12

الغذاء والدواء تطلق 10 خدمات إلكترونية جديدة

10:06

بظهور مفاجئ على قناة CNN.. ترامب يرفض الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية

09:58

عمان الأهلية تستقبل وفدا من برنامج ايراسموس بلس

09:56

ورشة عمل لكلية التكنولوجيا الزراعية في عمان حول دور البنوك الوراثية بالأمن الغذائي

09:54

محاضرة لـ”عمارة وتصميم ” عمان الاهلية بجامعة البوليتكنيك بفلسطين

09:42

الجنايات تنظر بقضية غسل أموال بقيمة 3.7 ملايين ريال سعودي

09:33

وفيات الخميس 11-5-2022

وفيات

وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة الله