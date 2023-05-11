الغذاء والدواء تطلق 10 خدمات إلكترونية جديدة

وطنا اليوم:أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الخميس، 10 خدمات إلكترونية جديدة من خلال منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة ضمن مشروع الرخص والموافقات المسبقة.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات، إن الخدمات الإلكترونية المستحدثة تشمل: خدمة شهادة اعتماد مواد ملامسة للغذاء (صنف غذائي) وخدمة استيراد مواد معدة للتلامس مع الغذاء وخدمة استيراد مواد خام معدة للتلامس مع الغذاء وخدمة إصدار الشهادات الصحية لغايات التصدير وخدمة الاستشارات الفنية وخدمة إصدار شهادة حرية بيع وخدمة استيراد وتداول المضافات الغذائية الثانوية وخدمة استيراد وتداول المضافات الغذائية وخدمة إصدار شهادة حرية بيع للأدوية وخدمة إصدار شهادة التصنيع الجيد.

وأضاف أن العمل جار نحو أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة ضمن خطة التحول الإلكتروني الخاصة بها وبما يترجم التوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

وأشار مهيدات إلى أن مشروع الرخص والموافقات المسبقة يعني باستحداث منصة رقمية للموافقات المسبقة المرتبطة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة المشتركة بالمشروع وهي دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة البيئة ووزارة الزراعة بهدف تبسيط الإنجاز.

ويذكر أن الخدمات تتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني على الرابط الإلكتروني:

https://lic-hub.customs.gov.jo/JCService/Forms/JC/JCLogon.form